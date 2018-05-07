Весна-2018 в Киеве продлилась всего месяц

Украина

По данным наблюдателей метеостанции Центральной геофизической лаборатории имени Срезневского, метеорологическое лето в столице началось 29 апреля. Именно с этого дня температура превышает 15 градусов тепла. Таким образом, метеорологическая весна, которая началась 24 марта, продолжалась только 36 дней. Однако за этот короткий период в столице 7 дней стали летними по среднесуточной температуре, говорится на сайте обсерватории.

Метеорологическое лето-2018 пришло в Киев на 16 дней раньше обычного. Однако рекордом нынешний год не стал — в 1996 году лето в Киеве наступило 22 апреля.

Тем временем синоптик Наталья Диденко в своем Facebook опубликовала прогноз погоды на 8 мая, пообещав нестабильную погоду с периодическими грозовыми дождями. По ее оценке, температура воздуха 8 мая не опустится ниже 24 градусов, несколько холоднее будет вдоль линии Сумы-Кривой Рог-Николаев-Одесса — плюс 19−24 градуса.

В Киеве в понедельник ожидается дождь с грозой, ночью 8 мая — дождь, во вторник — без существенных осадков.

Напомним, начало мая 2018 года в Украине отметилось температурными рекордами.