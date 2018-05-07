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Весна-2018 в Киеве продлилась всего месяц
По данным наблюдателей метеостанции Центральной геофизической лаборатории имени Срезневского, метеорологическое лето в столице началось 29 апреля. Именно с этого дня температура превышает 15 градусов тепла. Таким образом, метеорологическая весна, которая началась 24 марта, продолжалась только 36 дней. Однако за этот короткий период в столице 7 дней стали летними по среднесуточной температуре, говорится на сайте обсерватории.
Метеорологическое лето-2018 пришло в Киев на 16 дней раньше обычного. Однако рекордом нынешний год не стал — в 1996 году лето в Киеве наступило 22 апреля.
Тем временем синоптик Наталья Диденко в своем Facebook опубликовала прогноз погоды на 8 мая, пообещав нестабильную погоду с периодическими грозовыми дождями. По ее оценке, температура воздуха 8 мая не опустится ниже 24 градусов, несколько холоднее будет вдоль линии Сумы-Кривой Рог-Николаев-Одесса — плюс 19−24 градуса.
В Киеве в понедельник ожидается дождь с грозой, ночью 8 мая — дождь, во вторник — без существенных осадков.
Напомним, начало мая 2018 года в Украине отметилось температурными рекордами.
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“ Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...”