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Проживающая в Японии уроженка Лондона, YouTube-блогерша Венус Палермо, известная своими превращениями в «живую куклу» с помощью соответствующей одежды и макияжа, рассказала, как едва не умерла после операции, с помощью которой она рассчитывала похудеть.

21-летняя миниатюрная Венус, весившая до операции около 51 килограмма, говорит, что всегда чувствовала себя слишком толстой и мечтала похудеть. «Я старалась не смотреть в зеркала, но, когда я ходила по городу, видела свое отражение в витринах и казалась себе огромной жирной особой… Я чувствовала себя слоном, топающим по округе, и старалась спрятаться от других из-за своих размеров. Теперь-то я понимаю, что мне просто нужен был психолог. Но я решила обратиться к хирургу», — вспоминает девушка. Она обращалась во многие клиники, но ей везде отказывали. Ее идею «сделать операцию для уменьшения веса» отвергли 50 здравомыслящих врачей.

Как пишет Daily Mail, в конце концов она нашла не слишком щепетильного хирурга в Южной Корее, который согласился сократить ей объем желудка и удалить 120 сантиметров кишечника. Поначалу все шло хорошо. Однако, через год у нее неожиданно разошлись внутренние швы и начались осложнения. Девушка не могла ничего есть. У нее начиналась рвота даже от глотка обычной воды. Венус, весившая всего 38 килограммов, буквально оказалась на грани смерти. Ее срочно госпитализировали. В больнице ей начали вводить питание внутривенно. Пришлось также срочно делать операцию, чтобы спасти ей жизнь.

«Я чувствую себя такой глупой. Меня беспокоило то, что не заслуживало внимания… Это было действительно страшно и очень больно — честно говоря, я думала, что умру», — говорит девушка, которая теперь призывает молодежь не повторять ее ошибок и принимать себя такими, как они есть. Она надеется, что ее история поможет другим воздержаться от экстремальных действий, даже если они недовольны своим телом.