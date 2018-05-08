Лучший соус к шашлыку: рецепт создателя хитов

Стиль жизни

Песни на музыку Игоря Поклада знают и любят в Украине и за ее пределами. Это и «Кохана», и «Скрипка грає», и «Ой, летіли дикі гуси»… Соавторы Игоря Поклада — известные поэты Борис Олийнык, Михаил Ткач, Юрий Рыбчинский, Александр Вратарев… В числе исполнителей замечательных песен Игоря Поклада — Назарий Яремчук, Василий Зинкевич, София Ротару, Юрий Гуляев, Тамара Миансарова, Юрий Богатиков, Дмитрий Гнатюк, Нина Матвиенко, Тина Кароль. Многим из звезд посчастливилось попробовать его знаменитый шашлык на даче в Ворзеле. Секретом его приготовления, а также рецептом соуса «Ткемали» известный композитор поделился с «ФАКТАМИ».

— На килограмм свинины возьмите шесть луковиц, — советует Игорь Поклад. — Три луковицы измельчите блендером в кашицу, остальные порежьте кольцами. В кашицу добавьте соль и перец, затем поместите туда мясо. Выложите слоями свинину, лук и лимон, нарезанный кольцами. Все это залейте сухим или полусухим белым вином и оставьте часа на 3−4. Нанизав мясо на шампур, пожарьте.

Соус к шашлыку Игорь Дмитриевич и его жена Светлана готовят сами из слив или алычи.

Фрукты моются и бланшируются в кипящей воде. Затем их отбрасывают на дуршлаг и перетирают, отделив от косточек и кожицы. Полученную массу варят 15 минут на медленном огне. Дают остыть до комнатной температуры и добавляют мелко нарезанный горький и болгарский перец, зелень и измельченный чеснок. Соль не обязательна. Добавляется сахар по вкусу. Хранится соус в закрытой стеклянной банке в прохладном месте до сезона шашлыков.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»