- 16:35 На 9 мая в трех регионах обстановка может обостриться
- 16:33 Суд предоставил ГПУ доступ к информации о доходах Данилюка
- 16:21 Александр Шовковский побывал в Барселоне и написал книгу
- 16:19 Фонтан на Крещатике вернули в собственность Киева, — ГПУ
- 16:14 В Киев из-за жары не пустят грузовики
- 16:05 САП вновь приостановила следствие по делу Охендовского
- 16:01 Родители девушки, задержанной за избиение "киборга" Вербича, могут служить в Минобороны, — СМИ
- 15:52 В Харькове автоугонщик придумал оригинальный способ похищения авто
- 15:50 Воевавший за боевиков бразилец Лусварги имел полное право поселиться в монастыре, — УПЦ МП
- 15:47 Глава СБУ: Лусварги может быть выдан только Бразилии
В Германии увеличилось количество туристов из Украины
Украинцы все более активно путешествуют Германией: в 2017 году они стали лидерами по приросту количества ночевок на территории ФРГ (24,4% по сравнению с 2016 годом). Об этом в понедельник, 7 мая, сообщила на форуме Germany Travel Mart в Дрездене глава Национального туристического офиса ФРГ Петра Гедорфер (Petra Hedorfer), передает DW.
Читайте также: Введение спецразрешений на въезд в ЕС не ограничит безвиз для украинцев
Второе место по приросту ночевок в Германии в 2017 году заняли россияне — количество их ночевок выросло на 20,3 процента. На третьей позиции румыны с приростом в 18,6 процента.
По словам Гедорфер, в целом иностранные туристы совершили в 2017 году 83,9 миллиона ночевок в Германии, что на 3,6 процента больше, чем годом ранее.
Читайте также: МИД пообещал безвиз со странами Латинской Америки
«Мы также ожидаем рост на 3−4 процента в 2018 году», — отметила она.
В 2017 году наибольшее число туристов приехало в Германию из Нидерландов (11,2 миллиона ночевок), Швейцарии (6,7 миллиона), США (6,2 миллиона), Великобритании (5,6 миллиона) и Австрии (4 миллиона).
Самыми популярными направлениями для туризма были Бавария — 19,1 миллиона ночевок, Берлин — 14 миллионов и Северный Рейн-Вестфалия — 11 миллионов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 11 июня 2017 года — момента введения безвизового режима Украины со странами Европейского Союза — до апреля 2018 года им воспользовались 490 тысяч граждан Украины.
влажность:
давление:
ветер:
“ Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...”