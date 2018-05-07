В Германии увеличилось количество туристов из Украины

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Украинцы все более активно путешествуют Германией: в 2017 году они стали лидерами по приросту количества ночевок на территории ФРГ (24,4% по сравнению с 2016 годом). Об этом в понедельник, 7 мая, сообщила на форуме Germany Travel Mart в Дрездене глава Национального туристического офиса ФРГ Петра Гедорфер (Petra Hedorfer), передает DW.

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Второе место по приросту ночевок в Германии в 2017 году заняли россияне — количество их ночевок выросло на 20,3 процента. На третьей позиции румыны с приростом в 18,6 процента.

По словам Гедорфер, в целом иностранные туристы совершили в 2017 году 83,9 миллиона ночевок в Германии, что на 3,6 процента больше, чем годом ранее.

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«Мы также ожидаем рост на 3−4 процента в 2018 году», — отметила она.

В 2017 году наибольшее число туристов приехало в Германию из Нидерландов (11,2 миллиона ночевок), Швейцарии (6,7 миллиона), США (6,2 миллиона), Великобритании (5,6 миллиона) и Австрии (4 миллиона).

Самыми популярными направлениями для туризма были Бавария — 19,1 миллиона ночевок, Берлин — 14 миллионов и Северный Рейн-Вестфалия — 11 миллионов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 11 июня 2017 года — момента введения безвизового режима Украины со странами Европейского Союза — до апреля 2018 года им воспользовались 490 тысяч граждан Украины.