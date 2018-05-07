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Adidas предупредили, чем грозит продажа в Украине "советских" маек
Украинский институт национальной памяти обратился с письмом к дочернему предприятию «Adidas-Украина» и предупредил, чем грозит продажа в Украине маек с советской символикой. Перед футбольным чемпионатом в России Adidas решил выпустить майки в советском стиле — с буквами USSR и изображением герба Советского Союза.
Украинской «дочке» Adidas напомнили, что в Украине законом предусмотрена ответственность за распространение продукции с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима. Потому, увидев в продаже псевдосоветские майки, Украинский институт национальной памяти обещает жаловаться в правоохранительные органы и добиваться привлечения к ответственности виновных. Уголовный кодекс предусматривает за публичное использование коммунистической символики до пяти лет ограничения либо лишения свободы, а за повторный инцидент — лишение свободы на 5−10 лет.
«Идея изготовить одежду, украшенную нацистской свастикой, не имела бы шансов на воплощение в компании Adidas. Потому что в родной для нее Германии, которая прошла через процессы денацификации, — это нарушение не только юридических, но и моральных норм. Для жителей Украины и других стран таким же нарушением является использование советской символики, под которой убиты миллионы наших земляков», — отметил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Напомним, идею с майками в советском стиле также раскритиковали в правительстве Литвы. То, что в Adidas называют «винтажным», литовцы расценили как «проявление имперской ностальгии».
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