Медведев назвал состав нового правительства России

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В понедельник, 7 мая, исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев выступил перед фракцией «Единой России» в Государственной думе с предложениями по новому составу российского правительства.

Местные СМИ сообщают, что в кабинете министров ожидаются существенные изменения и перестановки. Подтвердились предположения, что правительство покинул первый вице-премьер Игорь Шувалов. Его место должен, по предложению Медведева, занять нынешний министр финансов Антон Силуанов. Он будет курировать экономику и финансовый сектор.

По всей видимости, скандал с Настей Рыбкой таки отразился на дальнейшей карьере вице-премьера Сергея Приходько. Он занимал должность руководителя аппарата правительства. Теперь Медведев предложил эту работу Константину Чуйченко, начальнику контрольного управления президента Российской Федерации.

Нет в списке нового кабинета Дмитрия Рогозина. Он был вице-премьером, который отвечал за военно-промышленный комплекс. Целый ряд коррупционных скандалов, а главное — фактический провал пуска в строй космодрома Восточный, оставили господина Рогозина без работы. Его преемником Медведев предлагает сделать Юрия Борисова, заместителя министра обороны России с ноября 2012 года.

Присутствовавшая на встрече депутат Наталья Костенко сообщила журналистам, что в новом правительстве будет семь вице-премьеров. Помимо уже названных Медведев предложил Алексея Гордеева, действующего полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе. Он возглавит работу Министерства сельского хозяйства и получит статус вице-премьера.

А вот помимо Рогозина и Шувалова лишатся своих постов Александр Хлопонин, Юрий Трутнев, Аркадий Дворкович.

Татьяна Голикова, возглавляющая пока Счетную палату, предложена на пост министра здравоохранения и социальной политики. Ольга Голодец, занимавшая эту должность, будет теперь курировать вопросы культуры и спорта. Виталий Мутко, репутация которого опустилась до нулевой отметки из-за допинговых скандалов, неожиданно остается в правительстве, только теперь будет заниматься не развитием российского спорта, а строительством. Действительно, он поднаторел (и нагрел руки) на строительстве стадионов и прочих спортивных объектов сначала к Зимней олимпиаде в Сочи, а затем к чемпионату мира по футболу. Такого опытного работника жаль терять.

Промышленностью и энергетикой займется теперь Дмитрий Козак. В прежнем кабинете эти вопросы курировали два человека — Дворкович и Хлопонин.

Остается на своем посту глава МИД России Сергей Лавров. По всей видимости, во главе Министерства культуры по-прежнему будет работать Владимир Мединский.

Силовые ведомства также сохранят своих руководителей. Во всяком случае, Медведев о каких-то перестановках в Министерстве обороны, МВД и других силовых структурах не упоминал.

Весь состав нового правительства Дмитрий Медведев должен огласить во время обсуждения в Государственной думе его кандидатуры на пост премьер-министра. Оно начнется 8 мая.