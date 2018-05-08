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Принц Гарри и Меган Маркл выбрали песню для свадебного танца
Источники, близкие к принца Гарри и Меган Маркл, сообщили, что свой первый свадебный танец они исполнят под песню Уитни Хьюстон I Wanna Dance With Somebody. Эта песня, как призналась в старом интервью Маркл, очень много значит для нее, пишет Daily Mail.
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Пока что это неофициальная информация, но если пара действительно выберет данную композицию, то в очередной раз отойдет от королевских традиций, ведь песня довольно ритмичная, а не лирическая.
Инсайдеры также добавляют, что весь плейлист праздника будет энергичным.
«Они хотят, чтобы свадьба была веселой и отразила бы их собственные вкусы, их самих как личностей и не была такой, как это принято в королевской семье», — сообщают источники в из окружения жениха и невесты.
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Также сообщается, что исполнять свои хиты в этот день для жениха и невесты и их гостей будут легендарные Spice Girls (ради такого события «перчинки» в очередной раз воссоединятся), Coldplay, Элтон Джон и другие звезды.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», родители Меган Маркл, вопреки прогнозам, приедут на свадьбу дочери.
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