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Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу сотни британцев со своей едой

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл позвали 1,2 тыс. рядовых жителей королевства на свою свадьбу. При этом отмечается, что гости должны принести на праздник собственную еду. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что приглашенные британцы разместятся в окрестностях часовни Святого Георгия в Виндзорском замке. Находиться они там будут около четырех часов.

В приглашениях отмечается, что еду им рекомендовали взять с собой заранее, так как ее «невозможно будет купить» на месте торжества.

По информации издания, данная инициатива связана с желанием королевской семьи наладить контакт с обычными британцами.

В свою очередь, издание The Independent указало, что приглашенным все-таки предложат ряд закусок и напитков, однако их количество будет ограниченно.

Издание также отметило, что приглашенные не смогут присутствовать на самом бракосочетании в часовне, но смогут увидеть, как карета с новобрачными заезжает в замок и выезжает из него.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», свадьба принца Гарри и Меган Маркл должна состояться 19 мая 2018 года.