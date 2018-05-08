- 6:56 Баффет назвал биткоин "крысиным ядом в квадрате"
- 6:34 В ЕС обсудят новые санкции против России из-за "выборов" в Крыму
- 5:52 В Беларуси боевик "ЛНР" получил 2 года колонии общего режима
- 5:28 Очередной "гумконвой" РФ отправился на оккупированный Донбасс
- 4:56 Проект Neptune: в Британии создана первая электронная субмарина
- 4:15 Названа сумма, которую США выделят на укрепление обороноспособности Украины в 2019 году
- 3:50 Принц Гарри и Меган Маркл выбрали песню для свадебного танца
- 3:13 Ученые объяснили, почему некоторым парам лучше не спать вместе
- 2:55 В России испугались появления опасного конкурента на газовом рынке Европы
- 2:11 Волкер объяснил, почему нужно усиливать санкции против России
Очередной "гумконвой" РФ отправился на оккупированный Донбасс
Министерство чрезвычайных ситуаций России направило на оккупированный Донбасс очередной так называемый «гуманитарный конвой». Об этом говорится в сообщении на сайте МЧС РФ.
Читайте также: Россия не дала проверить «детские товары», привезенные на Донбасс в «гумконвое»
«Автомобили 76-й гуманитарной колонны МЧС России направляются к российско-украинской границе», — сказано в сообщении.
Колонна вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области, и в пути разделится на две: первая поедет к государственной границе на пункт пропуска «Донецк», вторая — на «Матвеев Курган», где все автомобили якобы пройдут таможенный досмотр и продолжат движение в Донецк и Луганск.
Читайте также: Боевики «ДНР» угрожали оружием ОБСЕ
В российском МЧС утверждают, что автомобили везут более 400 тонн гуманитарных грузов, среди которых детские продуктовые наборы, учебники, литература и медикаменты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «детских наборах», которые РФ отправила на Донбасс, оказались средства разведки.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было? ”