Очередной "гумконвой" РФ отправился на оккупированный Донбасс

Украина

Министерство чрезвычайных ситуаций России направило на оккупированный Донбасс очередной так называемый «гуманитарный конвой». Об этом говорится в сообщении на сайте МЧС РФ.

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«Автомобили 76-й гуманитарной колонны МЧС России направляются к российско-украинской границе», — сказано в сообщении.

Колонна вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области, и в пути разделится на две: первая поедет к государственной границе на пункт пропуска «Донецк», вторая — на «Матвеев Курган», где все автомобили якобы пройдут таможенный досмотр и продолжат движение в Донецк и Луганск.

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В российском МЧС утверждают, что автомобили везут более 400 тонн гуманитарных грузов, среди которых детские продуктовые наборы, учебники, литература и медикаменты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «детских наборах», которые РФ отправила на Донбасс, оказались средства разведки.