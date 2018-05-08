У Тома Круза роман с Джейн Фондой?

Шоу-бизнес

Американские таблоиды утверждают, что между 55-летним Томом Крузом и 80-летней Джейн Фондой вспыхнул роман. В частности, издание New Idea пишет, что актеры буквально не могли оторваться друг от друга на рекламном мероприятии в Лас-Вегасе, посвященном новому фильму Круза «Миссия невыполнима: Последствия», а также Книжного клуба, основанного Фондой.

Как пишет издание, флирт между кинозвездами, «степень которого зашкаливала», бросался в глаза каждому из присутствовавших. На сцене Том и Джейн постоянно прикасались друг к другу, брались за руки и наслаждались общением. А после официальной части, на вечеринке вели себя так, как будто вокруг них больше никого нет.

В прошлом году Джейн рассталась с 74-летним музыкальным продюсером Ричардом Перри, с которым встречалась восемь лет. Официально актриса была замужем трижды: первым ее мужем был французский режиссер Роже Вадим, вторым — активист Том Хайден, третьим — бизнесмен-миллиардер Тед Тернер, основатель новостного канала CNN.

Том Круз также был женат три раза. Все три его жены были актрисами — Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти Холмс. Со своей третьей женой, от которой у него есть 12-летняя дочь Сури, Том расстался в 2012 году. С тех пор он не был замечен в серьезных отношениях. Последний приписываемый ему роман — с английской актрисой Ванессой Кирби, снимавшейся в последней части фильма «Миссия невыполнима».

New Idea утверждает, что Джейн Фонда стала первой женщиной за многие годы, которая смогла его по-настоящему очаровать.

«Том был несколько потрясен разрывом с бросившей его Кэти. Но он определенно хочет оставить это в прошлом и снова найти любовь», — заявил изданию его источник.

Фонда, правда, не так давно заявила в одном из интервью, что уже больше не будет ни с кем встречаться. «Мне уже 80. Магазин закрыт», — заявила она.

Ранее сообщалось о том, что что недавно расставшийся с женой актер Ченнинг Татум айно встречается с бывшей женой кинозвезды Джонни Деппа — 31-летней Эмбер Херд.