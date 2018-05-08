Происшествия

На Одесчине у школьного автобуса с детьми отказали тормоза

В Одесской области 8 мая попал в аварию школьный автобус, перевозивший около 15 детей от места проживания к учебному заведению. ДТП произошло в Подольском районе. Как сообщил начальник Подольского отдела полиции Николай Пищанский, неподалеку от села Домница автобус на трассе неожиданно резко съехал в кювет.

— К счастью, никто из детей не пострадал, — говорит Пищанский. — Их уже осмотрел врач, сейчас они находятся дома. Водитель трезв. По его словам, у транспортного средства внезапно отказали тормоза.

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По данному факту открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Полицейские проверят документы о техосмотре транспортного средства, водительское удостоверение, страховой полис, отметки о прохождении водителем медицинского осмотра перед выездом на маршрут.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Грузии попал в ДТП автобус с туристами: есть пострадавшие.