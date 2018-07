Четыре ребенка и один взрослый погибли в результате ДТП в США

Четверо детей и один взрослый погибли в автоаварии в американском штате Делавэр. Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что недалеко от города Таунсенд пикап выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, в котором находилась семья из шести человек.

По данным телекомпании, один взрослый из микроавтобуса выжил и в настоящий момент находится в больнице с серьезными, но не опасными для жизни травмами.

#BREAKING: Family of 4 kids & 1 adult riding in same minivan killed in multi-vehicle crash on Route 1 in Townsend, #Delaware; @DEStatePolice confirm@CBSPhilly pic.twitter.com/DSd1fg8l09