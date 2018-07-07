- 16:30 В Одессе зоозащитники потребовали закрыть дельфинарий
- 15:50 Одному из военных, раненных на Ривненском полигоне, понадобилась ампутация
- 15:23 Представитель ОБСЕ радостно поприветствовал боевика "ДНР"
- 15:12 Убийство полицейского: изъят пистолет ТТ, из которого стреляли в подполковника
- 15:08 Неизвестные на авто с военными номерами совершили вооруженное ограбление на трассе Киев-Харьков
- 15:04 Диссидент и Герой Украины Лукьяненко попал в реанимацию
- 14:47 Два легендарных футболиста заключили оригинальное пари перед матчем ЧМ
- 14:36 Загадочная смерть: в Одессе в море найдено тело мужчины и сумка с камнями
- 14:14 В Харькове в ДТП погиб известный украинский мотогонщик
- 13:35 Граната с сыром: в Херсоне мужчина забыл взрывчатку на остановке
Четыре ребенка и один взрослый погибли в результате ДТП в США
Четверо детей и один взрослый погибли в автоаварии в американском штате Делавэр. Об этом сообщает CBS News.
Отмечается, что недалеко от города Таунсенд пикап выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, в котором находилась семья из шести человек.
По данным телекомпании, один взрослый из микроавтобуса выжил и в настоящий момент находится в больнице с серьезными, но не опасными для жизни травмами.
#BREAKING: Family of 4 kids & 1 adult riding in same minivan killed in multi-vehicle crash on Route 1 in Townsend, #Delaware; @DEStatePolice confirm@CBSPhilly pic.twitter.com/DSd1fg8l09— Chantee Lans CBS 3 (@ChanteeLans) 7 июля 2018 г.
Также в ходе столкновения была задета еще и легковая машина. Находившийся внутри человек был госпитализирован.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Непале грузовик на горной дороге упал с высоты 50 метров: погибли 20 человек.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…”