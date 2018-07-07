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Четыре ребенка и один взрослый погибли в результате ДТП в США

6:34 7 июля 2018   274
США
Инф. «ФАКТОВ»

Четверо детей и один взрослый погибли в автоаварии в американском штате Делавэр. Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что недалеко от города Таунсенд пикап выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, в котором находилась семья из шести человек.

По данным телекомпании, один взрослый из микроавтобуса выжил и в настоящий момент находится в больнице с серьезными, но не опасными для жизни травмами.

Также в ходе столкновения была задета еще и легковая машина. Находившийся внутри человек был госпитализирован.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Непале грузовик на горной дороге упал с высоты 50 метров: погибли 20 человек.

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