Мир

Четыре ребенка и один взрослый погибли в результате ДТП в США

Четверо детей и один взрослый погибли в автоаварии в американском штате Делавэр. Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что недалеко от города Таунсенд пикап выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, в котором находилась семья из шести человек.

По данным телекомпании, один взрослый из микроавтобуса выжил и в настоящий момент находится в больнице с серьезными, но не опасными для жизни травмами.

#BREAKING: Family of 4 kids & 1 adult riding in same minivan killed in multi-vehicle crash on Route 1 in Townsend, #Delaware; @DEStatePolice confirm@CBSPhilly pic.twitter.com/DSd1fg8l09 — Chantee Lans CBS 3 (@ChanteeLans) 7 июля 2018 г.

Также в ходе столкновения была задета еще и легковая машина. Находившийся внутри человек был госпитализирован.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Непале грузовик на горной дороге упал с высоты 50 метров: погибли 20 человек.