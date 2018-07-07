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Украина

#FreeSentsov: одесситы устроили огненную акцию (фото, видео)

9:58 7 июля 2018   75
Момент акции
Инф. «ФАКТОВ»

В Одессе активисты устроили красочную акцию в поддержку украинских политзаключенных, удерживаемых на территории РФ, а также в аннексированном Крыму.

Участники акции выстроились с огромными баннерами с «Олег Сенцов, Украина с тобой» на ступенях Потемкинской лестницы и зажгли файеры, сообщает ресурс Думская.

По словам организатора акции Татьяны Петракевич, идея пришла е ней после флешмоба на НСК «Олимпийский» в Киеве, участники которого прислали в Одессу свои баннеры.

«Уже более четырех лет украинцы находятся в тюрьмах России по незаконным обвинениям. Олег Сенцов объявил голодовку в поддержку каждого из них. Этой акцией мы хотим показать всему миру, что Одесса с Олегом и переживает за всех своих соотечественников, которые платят своей свободой за право быть украинцами», — объяснила месседж акции активистка.

Напомним, концерт в поддержку Сенцова провели в Москве.

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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!

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