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#FreeSentsov: одесситы устроили огненную акцию (фото, видео)
В Одессе активисты устроили красочную акцию в поддержку украинских политзаключенных, удерживаемых на территории РФ, а также в аннексированном Крыму.
Участники акции выстроились с огромными баннерами с «Олег Сенцов, Украина с тобой» на ступенях Потемкинской лестницы и зажгли файеры, сообщает ресурс Думская.
По словам организатора акции Татьяны Петракевич, идея пришла е ней после флешмоба на НСК «Олимпийский» в Киеве, участники которого прислали в Одессу свои баннеры.
«Уже более четырех лет украинцы находятся в тюрьмах России по незаконным обвинениям. Олег Сенцов объявил голодовку в поддержку каждого из них. Этой акцией мы хотим показать всему миру, что Одесса с Олегом и переживает за всех своих соотечественников, которые платят своей свободой за право быть украинцами», — объяснила месседж акции активистка.
Напомним, концерт в поддержку Сенцова провели в Москве.
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