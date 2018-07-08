"Боевики превращают Донбасс в радиоактивную и заминированную пустыню", — Семерак

Украина

Боевики на неподконтрольном Украине Донбассе неуклонно превращают захваченные ими территории в непригодные для жизни. Уже сегодня концентрация загрязняющих веществ в почвах на территориях, где велись активные боевые действия, превышает норму в 20 раз. Такие данные в докладе на Парламентской ассамблее ОБСЕ в Берлине привел министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Согласно записи министра в Facebook, доклад был посвящен теме «Действие вооруженного конфликта на востоке Украины на окружающую среду», и базировался на проведенном Минприроды совместно с ОБСЕ мониторинге экологического состояния окружающей среды на востоке Украины.

«Пытался донести всю важность экологических угроз для европейского континента в результате начатых РФ боевых действий в индустриальном регионе, где размещалось 25% предприятий украинской промышленности. Из них 80% - экологически опасных», — заявил министр.

По его словам, наибольшую тревогу украинцев вызывает затопление радиоактивно загрязненной шахты «Юнком» в Енакиево, которое угрожает в т. ч. соседним странам.

Семерак подчеркнул, что Украина так и не увидела ни одного обоснованного заключения, на основании которого было принято решение затопить эту шахту.

«Уже сейчас понятно, что на это потребуется не один год. По нашей информации около 40 шахт на данный момент не подлежит дальнейшей эксплуатации. Остро стоит вопрос разминирования… Также острый вопрос качества воды в регионе. С ней там проблемы были еще до войны», — перечислил он.

Напомним, ранее в Украине назвали затопление шахты «Юнком» экологическим террористическим актом.