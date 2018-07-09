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Путина снова жестко высмеяли за каблуки
Комплексы президента России высмеял украинский блогер.
Алексей Голобуцкий прокомментировал в «Фейсбуке»: «Путин лично приветствовал главреда „Раша Тудей“ Маргариту Симоньян на „Международном конгрессе по кибербезопасности“ (ну, это как если бы шакалы собрали „Конгресс по безопасности овец“). Ходульную систему к этому мероприятию, правда, выдали явно некомфортную — чтобы хоть 160-сантиметровую Симоньян обогнать после вчерашнего эпик-фейла с мексиканским вратарём!» (на встрече со звездами мирового футбола помощники очень неудачно поставили рядом с Путиным Хорхе Кампоса Наваррете, мексиканского вратаря, рост которого 168 сантиметров, за что его прозвали «Кузнечиком». При этом он на фото минимум на пол-ладони ниже президента РФ).
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению российского оппозиционера Гойзмана, Путин может начать новую агрессию, чтобы поднять рейтинг.
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“ Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»”