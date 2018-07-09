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Мир

Британское правительство разваливается: ушел в отставку глава МИД Джонсон

17:16 9 июля 2018   214
Борис Джонсон
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 9 июля, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Премьер-министр Тереза Мэй ее приняла. Как уже сообщали «ФАКТЫ», 8 июля ушел в отставку министр по вопросам выхода Великобритании из состава ЕС Дэвид Дэвис.

Уход Джонсона грозит развалом действующего кабинета министров, а значит и отставкой Мэй.

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