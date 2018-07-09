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ГПУ и СБУ проводят обыск в винницком управлении фискальной службы

17:21 9 июля 2018   153
СБУ
Анатолий ГАВРИШ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 9 июля, в винницком областном главке Государственной фискальной службы (ГФС) представители СБУ и Генпрокуратуры провели обыск. В рамках какого уголовного производства ведутся следственные действия — пока неизвестно.

По данным Depo.ua, обыскивали кабинет начальника главка, после чего главного фискала области задержали.

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В пресс-службе ГФС Украины информации о происходящем в Виннице нет. СБУ также пока его не комментирует. Но пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган подтвердила «ФАКТАМ» проведение там следственных действий силами подразделения по борьбе с коррупцией Центрального аппарата СБУ. В то же время информацию о задержании начальника главка она пока не подтвердила.

Как сообщали «ФАКТЫ», задержанную на взятке высокопоставленную чиновницу Минюста проверяют на сотрудничество со спецслужбами России.

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