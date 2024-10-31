Авто, що проїжджало повз, забризкало брудом: чи можна притягнути до відповідальності водія

Багатьом знайома історія, коли автомобіль мчить, не знижуючи швидкості, навмисно пролітає через калюжу, обляпує пішоходів, яким не пощастило опинитися поруч. Насамперед у подібній ситуації потрібно визначити в чому потерпіла особа вбачає завдану таким випадком шкоду. ЦК України передбачає відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Згідно зі статтею 22 ЦК України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування, пояснює адвокат Олександр Головченко, який раніше докладно пояснював, що потрібно знати при виїзді за кордон на чужому авто.

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Збитками є:

втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

На вимогу особи, якій завдано шкоди, та відповідно до обставин справи майнова шкода може бути відшкодована і в інший спосіб, зокрема, шкода, завдана майну, може відшкодовуватися в натурі (передання речі того ж роду та тієї ж якості, полагодження пошкодженої речі тощо).

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Адвокат додає — особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

«Моральна шкода полягає:

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у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;

у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються:

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письмовими, речовими і електронними доказами (це можуть бути квитанції з хімчистки про вартість очищення одягу, документ, який підтверджує вартість пошкодженого або знищеного майна, відеозапис або фотофакт облиття брудом);

висновками експертів (наприклад, висновок спеціаліста про характер та розмір завданої шкоди);

показаннями свідків (які можуть підтвердити факт такої події та допоможуть ідентифікувати особу яка завдала шкоду).

У разі настання ситуації, в якій вас забруднили брудом із калюжі, варто одразу викликати поліцейських, які зможуть зафіксувати цей факт".

Подібна пригода може супроводжуватись порушенням ПДР України, наприклад, водій не зменшив швидкість при наближенні до пішохідного переходу й облив пішохода, який стояв перед ним. В такому випадку водій може понести адміністративну відповідальність.

Раніше адвокат пояснив нюанси, які слід знати під час купівлі квартири.

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