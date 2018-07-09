Британские подданные впервые увидели принца Уильяма, Кейт и их троих детей вместе (фото, видео)

Стиль жизни

В понедельник, 9 июля, в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне состоялось крещение принца Луи, третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских.

Крестил пятого в очереди на британский престол члена королевской семьи Его Высокопреосвященство архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Ее Величество Елизавета II и ее супруг принц Филипп не смогли присутствовать. Букингемский дворец не стал объяснять причину. Известно, что королева находится в Норфолке.

Зато были принц Чарльз с Камиллой, принц Гарри и Меган Маркл, и все семья Миддлтон.

Впервые после рождения Луи, который появился на свет 23 апреля, подданные увидели принца Уильяма вместе с женой и всеми тремя детьми. До крестин прекрасное семейство появлялось на публике в полном составе только, когда Уильям забирал Кейт и Луи из роддома.

Церемония крещения длилась 40 минут. Все прошло прекрасно. Принцесса Шарлотта очаровала архиепископа, кокетливо пожав ему руку перед тем, как войти в часовню. А виновник торжества спокойно спал на руках у своей мамы.

Кейт была в белом платье от Alexander McQueen и шляпке от Jane Taylor. Герцогиня сияла от счастья.

Принц Уильям и его младший брат принц Гарри надели очень похожие костюмы и галстуки.

Герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри, выбрала для церемонии оливковое платье от Ralph Lauren и шляпу от Stephen Jones.

В британских СМИ обсуждается тот факт, что крестины почему-то назначили на 16.00 по местному времени, хотя обычно этот обряд принято проводить утром.

Принц Луи был, как и предполагалось, в точной копии сорочки, сшитой для крещения старшей дочери королевы Виктории в 1841 году. Оригинал использовался во время крещения почти всех членов королевской семьи аж до 2008 года, после чего сорочку признали износившейся.

Королевских младенцев по традиции крестят в специальной купели из позолоченного серебра в форме лилии, которая хранится в лондонском Тауэре.

В ней крестили всех, кто родился в британской королевской семье после 1841 года, включая и принца Джорджа, и принцессу Шарлотту. Кстати, на ее крещение купель впервые была вывезена за пределы Лондона и доставлена в Сандрингем. В ней же крестили и будущую королеву Елизавету IIв 1926 году в Виндзоре.

Для обряда используется святая вода из реки Иордан. В Англии обычно никто не окунает ребенка в купель с головой. Священник ограничивается лишь тем, что орошает святой водой его голову, поэтому малыши почти не плачут.