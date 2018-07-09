Происшествия

Во Львове отпустили домой одного из напавших на ромский лагерь

Во Львове суд отпустил одного из подозреваемых в нападении на ромский табор. После совещания за закрытыми дверями суд решил, что несовершеннолетний Юрий Гринчишин может быть отпущен под домашний арест ввиду того, что активно сотрудничает со следствием. Об этом сообщает УНН.

Читайте также: В полиции озвучили количество ромов, кочующих на территории Украины

Другим подозреваемым суд оставил ранее выбранную меру пресечения. Адвокат Ярослава Пужила в суд не явился, причем уже второй раз. Защитник сослался на болезнь, но прокурор считает, что таким образом адвокат затягивает рассмотрение дела.

Еще одному подозреваемому Даниилу Малошенко суд не нашел оснований менять меру пресечения.

Напомним, по подозрению в нападении на табор были задержаны восемь человек — семеро учеников местных школ и 20-летний организатор. В результате нападения четыре человека получили ножевые ранения, один погиб.