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Из СИЗО Ростова пропал фигурант дела "Хизб-ут Тахрир"

12:46 10 июля 2018   80
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Инф. «ФАКТОВ»

В Ростове-на-Дону (Российская Федерация) пропал фигурант симферопольского дела «Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеин Куку. Об этом в Facebook сообщил адвокат Александр Попков.

Он узнал об исчезновении крымского татарина после того, как адвокат украинца Сергей Локтев получил отказ в допуске к подзащитному в СИЗО.

Тюремщики сообщили, что подследственного увезли, отказавшись уточнить новое место его пребывания.

28 июня 2018 года Эмир-Усеин Куку объявил голодовку в поддержку Олега Сенцова.

Напомним, на прошлой неделе была госпитализирована крымчанка, поддержавшая голодовку своего сына, схваченного российскими оккупантами.

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