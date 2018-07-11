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Мир

В Атлантике новый тропический шторм «Крис» усилился до урагана

4:09 11 июля 2018   43
Ураган Крис
Инф. «ФАКТОВ»

Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) заявил о том, что над Атлантическим океаном сформировался новый тропический шторм «Крис», который в последние часы усилился до урагана. Об этом сообщает ABC.

«Тропический шторм Крис усиливается до урагана в процессе удаления от США, сообщает NHC», — указывает телекомпания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 7 июля стало известно, что тропический шторм «Берил» усилился и стал ураганом.

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