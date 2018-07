В Атлантике новый тропический шторм «Крис» усилился до урагана

Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) заявил о том, что над Атлантическим океаном сформировался новый тропический шторм «Крис», который в последние часы усилился до урагана. Об этом сообщает ABC.

«Тропический шторм Крис усиливается до урагана в процессе удаления от США, сообщает NHC», — указывает телекомпания.

