Мир

В Атлантике новый тропический шторм «Крис» усилился до урагана

Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) заявил о том, что над Атлантическим океаном сформировался новый тропический шторм «Крис», который в последние часы усилился до урагана. Об этом сообщает ABC.

«Тропический шторм Крис усиливается до урагана в процессе удаления от США, сообщает NHC», — указывает телекомпания.

NEW: Tropical Storm Chris strengthens into a hurricane while moving away from U. S, National Hurricane Center says, with maximum sustained winds of 85 mph. https://t.co/LAgXlfZmwv pic.twitter.com/fQ7yxsPtse — ABC News (@ABC) 10 июля 2018 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 7 июля стало известно, что тропический шторм «Берил» усилился и стал ураганом.