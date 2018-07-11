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Более сотни украинских туристов не могут вернуться домой из Антальи
Из аэропорта турецкой Антальи не могут вылететь около 170 украинских туристов, в том числе 30 детей. Пассажиры ожидают своего рейса в зале ожидания, но пока самолета нет. Несмотря на длительную задержку с вылетом, еду и воду гражданам не предоставили.
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Как сообщает ТСН.ua, туроператором у пассажиров была компания Join Up. Предполагалось, что выполнять рейс будет авиакомпания SkyUp, затем авиаперевозчик был изменен на Anda Air.
Напомним, Кабмин составил памятку для планирующих отдых за рубежом и для тех пасажиров, кто собирается подавать жалобу из-за испорченного отпуска.
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