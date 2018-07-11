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Украинской сборной по фехтованию вернули потерянную экипировку
Украинским фехтовальщицам вернули багаж, потерявшийся при пересадке в аэропорту. Теперь спортсменки, готовящиеся к чемпионату мира, могут тренироваться в собственной форме.
О нашедшемся багаже фехтовальщиц сообщил министр спорта Игорь Жданов: «Багаж и экипировка уже доставлены в расположение сборной Украины. Спасибо всем, кто работал над решением этой проблемы. Желаю нашей сборной удачно подготовиться к чемпионату мира!».
Как уже сообщали «ФАКТЫ», украинская женская сборная по фехтованию на саблях столкнулась с непредвиденными проблемами на тренировочном сборе, который проводит в Японии накануне чемпионата мира. Фехтовальщицы обнаружили, что их багаж с полной экипировкой, в том числе и фехтовальные чехлы с оружием застрял в Париже. На протяжении недели украинки были вынуждены тренироваться в чужой форме.
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