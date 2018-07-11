Почему детям отменили повторную прививку от туберкулеза

Здоровье

Мамам на заметку

В Украине обновлен Национальный календарь профилактических прививок. Теперь против туберкулеза ребенка будут прививать один раз: на третьи—пятые сутки жизни новорожденного, а повторная вакцинация, которую проводили в семь лет, отменяется. Вторую дозу вакцины от гепатита В начнут вводить малышу не в один, а в два месяца.

Чем вызваны обновления? Останется ли в перечне обязательных прививок хиб-инфекция? Об этом «ФАКТЫ» спросили заведующего кафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета доктора медицинских наук имени А. А. Богомольца профессора Сергея Крамарева.

— Календарь прививок обновляли в 2014 году, а сейчас в него внесли коррективы, с моей точки зрения, разумные, — объясняет Сергей Александрович. — Например, повторную прививку от гепатита В перенесли на месяц позже. На выработку иммунитета это не влияет, а преимущества очевидны. Это позволит уколоть ребенка не два-три раза (в два месяца делают еще прививки против дифтерии, столбняка, коклюша и других инфекций), а ввести комбинированную вакцину за один раз. Сейчас все меньше применяются моновакцины, а более широко распространяются пяти- и шестивалентные. Это прогресс. Надеюсь, что такие вакцины закупят и для нашей страны. Родители будут больше настроены на вакцинацию, не отказываться прививать детей.

— Почему отменили вакцинацию против туберкулеза?

— Эксперты Всемирной организации здравоохранения давно рекомендовали не вводить БЦЖ повторно. Это лишено смысла, так как не повышает иммунитет. Мы ставили вопрос об отмене повторной БЦЖ и раньше, но фтизиатры были против. Сейчас прислушались к рекомендациям международных специалистов и согласовали отмену.

— Что такое хиб-инфекция? Раньше от нее не прививали?

— Это группа заболеваний, вызванных гемофильной палочкой. Если ребенок заразится, то может заболеть тяжелой пневмонией, менингитом. Прививка делается три раза: в два, четыре и 12 месяцев. Вакцинация успешно применятся во всем мире, и в Украине уже довольно давно входит в перечень обязательных прививок. Их всего десять: от гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции.

— Кроме обязательных прививок, которые гарантируются государством и оплачиваются из бюджета, есть и рекомендованные. Какие, на ваш взгляд, желательно сделать детям?

— Опасна пневмококковая инфекция, которая может вызвать менингит и пневмонию. Хорошо привить малыша от ротавирусной инфекции. Она «виновата» в 70—80 процентах случаев всех детских поносов. Еще желательно защитить детей от менингококковой инфекции, угрожающей возникновением менингита и менингококкового сепсиса, которые иногда приводят к смерти. Раньше в мире применялись вакцины против менингококка групп A, C, W и Y, но как в Европе, так и в Украине больше 50 процентов случаев этой инфекции вызывал менингококк В. Сейчас появилась вакцина против этого опасного вида микробов и можно привить детей. Специалисты обсуждают и введение вакцинации девочек против папилломавирусной инфекции, которая в некоторых странах Европы и Америки входит в календарь обязательных прививок. Этот вирус опасен тем, что вызывает рак шейки матки.

— От ветряной оспы защита нужна?

— Конечно. В Украине каждый год ветрянкой заболевают 150 тысяч людей, из которых 120 тысяч — дети. Считается, что это легкая болезнь: мол, у ребенка появилась сыпь и через несколько дней прошла. Но это не так. Вирус ветряной оспы может вызывать тяжелые поражения головного мозга — энцефалиты.

Как ранее писали «ФАКТЫ», исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун обвинила журналистов в причастности к низкому уровню вакцинации населения.