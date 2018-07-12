«Дело о рюкзаках» закрыто. НАБУ недовольно решением прокурора

Происшествия

В Национальном антикоррупционном бюро Украины прокомментировали решение прокурора САП о закрытии уголовного производства в отношении подозреваемых экс-заместителя министра внутренних дел (Сергея Чеботаря. — Ред.) и физического лица-близкого родственника главы МВД Украины (сына Арсена Авакова Александра. — Ред.), которые, по мнению следствия, организовали закупку рюкзаков для нужд МВД с нарушениями.

«Закрытие уголовного производства в отношении двух ключевых подозреваемых по „делу о рюкзаках“ непонятно и непоследовательно», — заявили в НАБУ

Согласно рапорту детектива НАБУ, вечером в среду, 11 июля, ему позвонил прокурор САП Василий Кричун, сообщивший о данном постановлении. Он выдвинул версию о единоличном совершения уголовного преступления третьим подозреваемым — представителем фирмы-победителя тендера.

«В апреле этого года детективы НАБУ вместе с прокурорами САП приняли решение о том, что все доказательства собраны и открыли материалы стороне защиты для ознакомления. После этого по требованию прокуроров детективы подготовили объемный реестр и обвинительный акт в отношении всех трех подозреваемых, которые нужны только в случае направления в суд», — отмечают в антикоррупционном бюро.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в САП закрыли дело против Авакова-младшего и Чеботаря.