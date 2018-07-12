Леонид Буряк: «Мое детство пахнет морем и мамиными пирогами с рыбой»

Спорт

Что наша жизнь? Игра!

Однажды в составе киевского «Динамо» вышел на игру новичок, которого заметили сразу: стройный парень с золотистой прической, он появлялся на поле обязательно в том месте, где было нужнее всего. Популярность Леонида Буряка росла от матча к матчу, хотя он выходил на игры с такими уже именитыми мастерами, как Олег Блохин, Владимир Мунтян, Владимир Трошкин, Виктор Колотов, Владимир Веремеев, Евгений Рудаков, Стефан Решко. Не затеряться в компании футбольных величин было нелегко. Подкупала манера Леонида Буряка держаться на поле — ненавязчивая, без претензий на внешний эффект. Все его действия определялись только одной меркой — целесообразностью. Он делал лишь то, что действительно нужно было в данную минуту. Прошло несколько лет, и Буряк стал одним из лидеров «Динамо» и сборной Советского Союза. За более чем четыре десятилетия, что мы с ним знакомы, я сделал не одно интервью с легендарным футболистом для газет, радио и телевидения. Общаться с ним легко — он всегда естественен и прост. Десятого июля Леониду Иосифовичу исполнилось 65 лет — повод для еще одного интервью. Правда, перед тем как задать юбиляру первый вопрос, предупредил, что во второй части нашего общения будет отсутствовать слово… футбол и все, что с ним связано.

— Недавно более трех часов провел в компании с вами и вашей супругой. И знаете, что приятно удивило: вы много раз, обращаясь к своей половинке, называли ее ласково «Жаннуля»…

— Уверен, Жаннулю подарил мне Господь. Вот уже почти 42 года мы вместе шагаем по жизни. Когда ее впервые увидел — стройную, улыбчивую, с зелено-серыми глазами, — то поймал себя на мысли, что передо мной девушка мечты. Если и бывает любовь с первого взгляда, то у меня как раз тот случай. Некоторое время притирались друг к другу, и в итоге в 1976-м поженились.

Жаннуля подарила мне двоих детей — Андрея и Оксану. А они нам — пятерых внуков. Кто-то бежит из дома, а я, наоборот, всегда как можно быстрее стремлюсь туда попасть. Моя жена — настоящая хранительница семейного очага. Поэтому и семья у нас, как мне кажется, замечательная.



* С женой Жанной юбиляр вместе уже более четырех десятилетий

— Семья — ваша гордость…

— Она многодетная. Андрей родился в 1977 году. Он сотрудник Министерства иностранных дел Украины, сейчас работает за рубежом. У Андрея и его жены Анны сын Антон, ему 12 лет. Не так давно гостил у него. Оксаночка, родившаяся в 1979-м, живет в Германии. Много лет танцевала в балете Штутгарта. Сейчас она хореограф, ведет мастер-классы. У нее с супругом Берни четверо детей. Анастасии — 12, Иллиану — шесть. Занимается в школе «Баварии», недавно хвастался своей первой медалью. Действует на позиции полузащитника, играет, как и дедушка в свое время, под седьмым номером. Алеандру — четыре, Эмилии через месяц исполнится годик. Довольно часто видимся с ними. Так что я пятикратный дедушка, чем горжусь. За продолжение рода не беспокоюсь.

— За свою карьеру вы провели более 500 матчей. Можете назвать наиболее запомнившиеся дуэли?

— Девяносто минут, проведенных на поле, — это частичка жизни. Запомнился звездный для «Динамо» 1975 год: это и финал Кубка кубков в Базеле, где мы победили венгерский «Ференцварош» (3:0), и игры с «Баварией» за Суперкубок УЕФА (1:0 — в Мюнхене и 2:0 — в Киеве). Примечательно, что нас в том году назвали лучшей командой мира. Также отложились в памяти все шесть победных финалов в розыгрышах Кубка СССР, которые я провел в составе «Динамо», «Металлиста» и московского «Торпедо», матч в Монреале за «бронзу» Олимпийских игр-1976 с бразильцами. Так что есть что вспомнить. Иногда футбол даже снится.

— А свой первый выход в основном составе «Динамо» помните?

— Конечно. 28 августа 1973 года, матч чемпионата СССР с ереванским «Араратом». Сан Саныч Севидов выпустил меня на поле во втором тайме. Очень волновался, но первый блин комом не вышел. Я забил гол Алеше Абрамяну (в том сезоне, к слову, я отличился девять раз), и мы выиграли — 2:1. «Арарат», кстати, был очень силен: по итогам сезона-1975 ереванцы выиграли Кубок страны. Любопытно, что и первый свой мяч, выступая в неполные 18 лет за «Черноморец», я также забил в ворота «Арарата». Вот такой «сладкий» соперник для меня (улыбается).

— Приехать в Киев и играть за «Динамо» вас уговорил Андрей Биба?

— Да, но Андрею Андреевичу удалось заманить меня только с третьей попытки. В конце концов он нашел подход к моей маме. Да и главный тренер «Черноморца» Сергей Иосифович Шапошников, когда наша команда вылетела в первую лигу, сказал: «Давай, Леня, попытай свое счастье. Уверен, в „Динамо“ на лавочке тебя держать не будут. А если что не получится, в родной команде тебе всегда будут рады». Шел 1972 год. В итоге в «Динамо» получилось заиграть. За то, что отпустил в Киев, очень благодарен Сергею Иосифовичу, и также большое спасибо Андрею Андреевичу за настойчивость.



* В составе киевского «Динамо» Леонид Буряк пять раз выиграл чемпионат Советского Союза, шесть раз — Кубок страны, а также добыл Кубок кубков и Суперкубок УЕФА

— Вас называли мастером пенальти, я сам неоднократно видел 11-метровые в вашем исполнении. Был ли какой-то секрет?

— Ничего особенного. Ставил мяч на 11-метровую отметку, отходил назад и, разбегаясь, никогда не смотрел на мяч. Даже мимолетный взгляд — это ориентир для опытного вратаря. Поэтому всегда смотрел только на голкипера, куда он двигается.

— В 1985 году вы ушли из «Динамо», хотя, насколько я знаю, могли остаться в команде. Почему покинули Киев?

— Да, я ушел сам. Причем не сгоряча, а все обдумал и взвесил. С чего разгорелся сыр-бор? Кто-то из «высокопоставленных» (кто именно, я узнал через несколько лет, но фамилию называть не буду, пусть земля ему будет пухом, в свое время он потрудился на благо футбола) нашептал Лобановскому, будто бы мы с Блохиным сговорились убрать его с поста старшего тренера и занять освободившееся место. Мол, для этого даже в ЦК ходили… Ничего абсурднее нельзя было придумать. Но обидно, что Валерий Васильевич в эту чушь поверил. На беседу нас не приглашал, но я почувствовал резкую перемену в его отношении ко мне. Именно поэтому принял нелегкое решение и ушел в «Торпедо», хотя настойчиво приглашали в «Спартак». Очень хотел завершить карьеру в киевском «Динамо», которому отдал столько лет, но, увы…

Через много лет у меня таки состоялся с Васильичем разговор по душам. Он признал, что был не прав в той ситуации. Сказал, что у него не было желания отпускать меня в Москву, хотел, чтобы я остался в «Динамо».

— В середине сезона-1982 вы были в прекрасной игровой форме, по праву считались лидером сборной СССР, отлично провели отборочные матчи мирового первенства. Но, увы, на мундиале в Испании вы так и не сыграли.

— В матче чемпионата СССР с «Металлистом» в середине первого тайма против меня очень грубо сыграли. Почувствовал сильную боль, но дотерпел до перерыва. За две недели до старта ЧМ-1982 врачи вынесли приговор: перелом плюсневой кости в двух местах. Моей мечте сыграть в Испании не суждено было сбыться. За поединками нашей команды со сборными Бразилии, Новой Зеландии, Шотландии, Бельгии и Польши я наблюдал с трибун испанских стадионов.



* 1982 год. Чемпионат мира в Испании. С партнером по сборной СССР Анатолием Демьяненко (справа) и знаменитым актером Евгением Леоновым

— У вас есть любимая цифра?

— Семь. Под этим номером я играл на протяжении многих лет в «Черноморце», «Динамо», сборной СССР. Также «семерка» всегда присутствует на номерах моих автомобилей.

— Чем для вас пахнет детство?

— Я вырос в Одессе, на Пересыпи, на берегу моря. Утро запомнилось криками чаек, пролетавших над нашим домом, солнечными лучами, которые пробивались в окно моей комнаты, грохотом трамвая, запахом моря и маминых пирогов с рыбой. Их запах остается в моей памяти до сих пор. Помню, как часто утром помогал рыбакам вытаскивать сети. Детство для меня — одно из самых светлых и волнующих воспоминаний.

— Какие качества нравятся в людях, а что не приемлете?

— Импонируют честность, открытость, преданность. При этом ненавижу хитрость, ложь, предательство. К сожалению, с этим приходилось неоднократно сталкиваться.

— Ваш любимый афоризм?

— У меня есть книга «В мире мудрых мыслей». Часто заглядываю в нее — кладезь сокровищ человеческой мудрости, сгустки народного разума. Назову два афоризма из прочитанных там. Автора первого — «Мелких людей нужно ставить на мелкие должности» — к сожалению, не помню. А вот второй сказал известный французский писатель Дени Дидро: «Самый счастливый человек — это тот, кто дает счастье наибольшему числу людей».

— В котором часу обычно просыпаетесь, а когда ложитесь спать?

— Встаю в половине восьмого. Этого с нетерпением ожидает наш домашний любимец, овчарка Джилли, с которой идем на утреннюю прогулку. А ложусь примерно в одиннадцать, в половине двенадцатого.

— Вы побывали более чем в 60 странах мира. Какую из них, если было бы большое желание, выбрали бы для проживания?

— Вот уже 65 лет живу в прекрасной стране — Украине.

— А европейские города, которые нравятся?

— Лондон, Мадрид, Париж, Мюнхен, Амстердам.

— Каким иностранным языком владеете?

— Разговорным английским.

— Любимый фильм?

— Из зарубежных — «Крестный отец», «По ту сторону полуночи». А из наших готов смотреть и смотреть «17 мгновений весны».

— Лучшая, на ваш взгляд, марка автомобиля?

— Однозначно — «Мерседес».

— Какую музыку предпочитаете?

— У меня большая фонотека. Что слушать, зависит от настроения. Музыку в основном слушаю в своем автомобиле. Часто в нем звучат песни Владимира Высоцкого, с которым мы с Олегом Блохиным познакомились в 1976 году в Монреале.

— Заниматься домашними делами любите?

— Если что-то необходимо помочь по дому, то Жаннуля всегда может на меня рассчитывать. Люблю свой дом, работы в нем всегда хватает.

— Какую кухню предпочитаете?

— Нашу украинскую, конечно. А также итальянскую.

— Любимый праздник?

— Люблю дни рождения близких, а также Новый год.

— Когда Леонид Буряк последний раз спускался в метро и сколько стоит жетон, знаете?

— Метро пользуюсь редко, но совсем недавно был. Жетон стоит пять гривен, правда, приобрести можно только один. Не пойму: почему пассажир должен тратить свое драгоценное время, почему не может сразу приобрести, к примеру, пять или десять жетонов?

— С какой скоростью ездите на своем «Мерседесе»?

— Со скоростью, которая не дает повода остановить меня сотруднику полиции или получить «письмо счастья».

— Какой цвет больше всего нравится?

— Белый и голубой.

— Какой стиль одежды предпочитаете?

— Классический.

— Когда впервые встречаете женщину, на что в первую очередь обращаете внимание: ноги, лицо, прическу, глаза?

— На все перечисленное. И всегда прихожу к выводу, что у моей Жаннули все намного лучше.

— Знаю, что вы человек верующий. Часто ходите в церковь?

— Не так уж часто, но бываю в Ильинской церкви на Подоле. На мой взгляд, главное, чтобы Бог был в сердце человека.

— Если бы в ваших руках оказалась золотая рыбка, какой была бы первая просьба к ней?

— Попросил бы у нее счастья и здоровья для всех моих близких и друзей. А также мира на Земле.