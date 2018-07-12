"Руководитель Крыма" Аксенов: «Будем искать воду из космоса»

Украина

В шести районах Крымского полуострова введен режим чрезвычайной ситуации. Сезон выдался скупой на дожди, Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который питал полуостров днепровской водой, и влаги стало не хватать настолько, что крымчане вынуждены были отказаться от влаголюбивых сельхозкультур и даже рассмотреть вопрос о вторичном использовании сточных вод. О том, как пытается найти выход из ситуации «руководство» оккупированного полуострова, изданию «МК» рассказал самопровозглашенный «глава» Крыма Сергей Аксенов,.

Согласно утверждениям журналистов, до 2014 года проблем не было даже в засушливые периоды — республика ежегодно получала по 3 миллиарда кубов воды из Днепра, 80 процентов которых шло на орошение полей и садов. Потом канал перекрыли шлюзом, и сейчас, по данным ВНИИ сельского хозяйства Крыма (ВНИИСХК), на все про все осталось 700−800 миллионов кубов, которые дают местные источники. А тут еще и засушливое лето…

«Из того, что известно точно: мы потеряли в этом году по сравнению с прошлым около 700 тысяч тонн зерновых. Урожайность сократилась почти в два раза: если в 2017 году мы собирали по 32 центнера с гектара, то в 2018-м — всего по 16,2 центнера», — говорит Аксенов.

Что планируют «власти» оккупированного полуострова для обеспечения крымчан водой из альтернативных источников?

«У нас есть предложения по поиску новых подземных источников из космоса, вариант с опреснением соленой воды, использованием для полива очищенных сточных вод», — говорит он.

На первый взгляд, и голову тут ломать нечего — опресняйте морскую воду, как это делают Арабские Эмираты или Израиль, и дело в шляпе. Однако, по словам главы недореспублики, пока ни один из предложенных проектов по опреснению не реализован из-за слишком дорогой воды, которая получается на выходе, — в 2,5 раза дороже существующих расценок — а ведь они все привыкли получать от Украины «на халяву»!.

«Моя задача — оказать содействие для работы на экспериментальной площадке. А их (аграриев) — сделать правильный вывод о целесообразности выращивания здесь того или иного растения. Экономическая выгода — это главный аргумент в пользу той или иной новой культуры»,— прогнозирует «глава» Крыма.

По его словам, сейчас появляется много других проектов подачи воды на полуостров. Но вопрос заключается лишь в том, как правильно подать продукт, как выставить на торги. И везде решающую роль играют профессионалы своего дела.

«Все начинается с человека. Если есть специалист, который хочет реализовать свой проект, в его хозяйстве дело кипит и глаза горят сделать еще больше, то с таким можно смело браться за дело. С таким даже из пыли что-нибудь, да вылепишь хорошее, а безынициативному человеку хоть золотую жилу дай — он все равно все провалит»,— делает вывод Аксенов, подводя черту под «отчетом» об эффективности своего режима — ведь где вода?. Интересно, к какому виду хозяйственников относит себя «недоглава» «Крыма»? Ведь пока что полуостров без воды…