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Суд не смог продлить арест Надежды Савченко
Шевченковский районный суд Киева вновь не смог продлить меру пресечения Надежде Савченко, с марта находящейся в СИЗО. Ранее установленный срок ареста истекает 13 июля.
Четвертая попытка продлить срок ареста вновь оказалась безуспешной. На заседании 10 июля суд занимался рассмотрением многочисленных ходатайств со стороны защиты Савченко. 11 июля адвокаты не пришли и попросили перенести суд на 12 июля. 12 июля защитники заявили отвод судьям и секретарю судебного заседания. В итоге заседание отложено на последний возможный день, 13 июля. Об этом сообщает УНИАН.
Напомним, депутат Савченко арестована по подозрению в сговоре с целью силового захвата власти. Также Савченко вменяют в вину подготовку к покушению на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28, ст. 112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст. 14, ч.3 ст. 258 УК), содействие террористической организации «ДНР» (ч.1 ст.258−3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст. 263 УК).
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