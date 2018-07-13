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Названа сумма убытков Украины от строительства Керченского моста
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о том, что в текущем году наша страна потеряла из-за Керченского моста как минимум полмиллиарда гривен. Об этом он заявил в эфире «Радио Свобода».
«По самым скромным подсчетам, в этом году мы потеряли уже полмиллиарда гривен. Это прямые потери из-за снижения параметров судов для перевалки в портах Мариуполя и Бердянска, но этих потерь, безусловно, гораздо больше, если посчитать социально-экономический эффект, потери самих судовладельцев, бизнеса. Я думаю, что это на миллиарды, и, возможно, даже не гривен», — считает министр.
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Он добавил, что наибольший вред сейчас от того, что мост ограничивает проходимость судов.
Это, по словам Омеляна, снижает экономическую привлекательность Мариупольского и Бердянского портов, кроме того, есть угроза закрытия прохода по Керченскому проливу, как это было во время строительства моста.
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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с конца апреля 2018 года Россия задержала почти 100 украинских судов в Азовском море.
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