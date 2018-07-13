Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Названа сумма убытков Украины от строительства Керченского моста

4:49 13 июля 2018   34
Керчесчкий мост
Инф. «ФАКТОВ»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о том, что в текущем году наша страна потеряла из-за Керченского моста как минимум полмиллиарда гривен. Об этом он заявил в эфире «Радио Свобода».

«По самым скромным подсчетам, в этом году мы потеряли уже полмиллиарда гривен. Это прямые потери из-за снижения параметров судов для перевалки в портах Мариуполя и Бердянска, но этих потерь, безусловно, гораздо больше, если посчитать социально-экономический эффект, потери самих судовладельцев, бизнеса. Я думаю, что это на миллиарды, и, возможно, даже не гривен», — считает министр.

Читайте также: Крымчане массово ринулись на Кубань, — Тымчук

Он добавил, что наибольший вред сейчас от того, что мост ограничивает проходимость судов.

Это, по словам Омеляна, снижает экономическую привлекательность Мариупольского и Бердянского портов, кроме того, есть угроза закрытия прохода по Керченскому проливу, как это было во время строительства моста.

Читайте также: В Сенате США представлена резолюция, осуждающая аннексию Крыма Россией

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с конца апреля 2018 года Россия задержала почти 100 украинских судов в Азовском море.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины