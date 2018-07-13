Спросите у «ФАКТОВ»

Правда ли, что в столице проводят рейды по адресам должников за тепло и горячую воду?

«Слышала, что за тепло, полученное нынешней зимой, киевские потребители задолжали „Киевэнерго“ огромную сумму. Хотя теплоснабжение киевлян уже не входит в компетенцию этой организации, она старается принудить должников оплатить полученное ранее тепло и применяет для этого разные способы — вплоть до описания имущества. Правда ли это? Как все происходит на самом деле?» Светлана Павленко, Киев

В «Киевэнерго» объяснили «ФАКТАМ», что общая задолженность потребителей и госбюджета за тепло и горячую воду по состоянию на 1 июля нынешнего года составляет почти 3, 8 миллиарда гривен! При этом компания ищет и применяет методы по возвращению долгов, предусмотренные действующим законодательством.

Прежде всего проводится претензионно-исковая работа: если клиент игнорирует предупреждения о задолженности в течение 3-х месяцев, дело передают в суд. Когда суд выносит решение, компания обращается в исполнительную службу с заявлением о его принудительном исполнении. Данные проштрафившегося вносятся в Единый реестр должников, а это в дальнейшем отразится на его финансовых сделках, возникнут затруднения и с оформлением отчуждения имущества. Кроме того, исполнительная служба может применить к должнику другие меры принудительного взыскания (например, арестовать средства и имущество, запретить выезд за границу и т. д. ).

На днях представители «Киевэнерго» и исполнительной службы (в присутствии журналистов) побывали в офисе «Украинско-немецкой клиники». Это предприятие обросло долгом почти в 200 тысяч гривен и не реагировало на предупреждения тепловиков решить проблему в судебном порядке. Должнику теперь придется иметь дело с исполнителями, которые наделены полномочиями списывать средства со счетов, описывать или арестовывать имущество для последующей реализации его на торгах.

Кстати, по месту нахождения должника не обязательно присутствие его представителей. На основании судебного постановления (о принудительном проникновении в помещение) имущество могут описать и продать и в их отсутствие.

В ходе рейда его участники побывали на улицах Омельяновича-Павленко, Кудри, Правобережной, предупреждая клиентов о возможных последствиях неуплаты долгов: в случае их непогашения последуют принудительное списание средств, описание и продажа имущества.

Напомним, в августе последние коммунальные энергообъекты «Киевэнерго» перейдут в управление города. В мае нынешнего года закончился срок действия соглашения между компанией и городом по управлению теплосетями, которые переданы КП «Киевтеплоэнерго». 31 июля для «Киевэнерго» истекает срок действия соглашения по управлению ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательным заводом «Энергия». По решению Киевсовета, с 1 августа эти объекты тоже переходят в управление «Киевтеплоэнерго». Однако НАК «Нафтогаз Украины» не подписывает контракт с КП «Киевтеплоэнерго» из-за нерешенной ситуации с долгами за газ. Поэтому теплоснабжение столицы по-прежнему находится под угрозой.

Подготовила Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ», Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

