Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов: малоизвестные страницы любви

Культура

Десять лет назад ушла из жизни всенародно любимая актриса

Миллионам зрителей Нонна Мордюкова запомнилась в фильмах «Молодая гвардия», «Чужая родня», «Простая история», «Женитьба Бальзаминова», «Комиссар», «Бриллиантовая рука» и многих других.

Судьба Нонны Мордюковой была столь же яркой и многосложной, как и ее талант. Актрисе довелось испытать минуты огромного счастья и непреодолимого горя. О малоизвестных страницах жизни Нонны Мордюковой читайте в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» ее сестры Татьяны Мордюковой.