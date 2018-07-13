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Культура

Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов: малоизвестные страницы любви

14:15 13 июля 2018   259
Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Десять лет назад ушла из жизни всенародно любимая актриса

Миллионам зрителей Нонна Мордюкова запомнилась в фильмах «Молодая гвардия», «Чужая родня», «Простая история», «Женитьба Бальзаминова», «Комиссар», «Бриллиантовая рука» и многих других.

Судьба Нонны Мордюковой была столь же яркой и многосложной, как и ее талант. Актрисе довелось испытать минуты огромного счастья и непреодолимого горя. О малоизвестных страницах жизни Нонны Мордюковой читайте в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» ее сестры Татьяны Мордюковой.

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