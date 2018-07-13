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Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов: малоизвестные страницы любви
Десять лет назад ушла из жизни всенародно любимая актриса
Миллионам зрителей Нонна Мордюкова запомнилась в фильмах «Молодая гвардия», «Чужая родня», «Простая история», «Женитьба Бальзаминова», «Комиссар», «Бриллиантовая рука» и многих других.
Судьба Нонны Мордюковой была столь же яркой и многосложной, как и ее талант. Актрисе довелось испытать минуты огромного счастья и непреодолимого горя. О малоизвестных страницах жизни Нонны Мордюковой читайте в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» ее сестры Татьяны Мордюковой.
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давление:
ветер:
“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”