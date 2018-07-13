Савченко будет защищать адвокат Штепы

Украина

Суд назначил нового адвоката народному депутату Украины Надежде Савченко, которую взяли под стражу по подозрению в организации теракта. Им стал Александр Тананакин, который ранее выступал защитником по делу экс-мэра Славянская Нели Штепы, информирует «Громадське радіо».

В настоящее время в суде продолжается перерыв, о котором попросил адвокат для ознакомления с делом. Тем временем у Савченко уже истек срок ее содержания под стражей, установленный судом.

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На утреннее заседание в пятницу, 13 июля, в суде не появился ни один из адвокатов подозреваемой, поэтому по ходатайству прокурора суд назначил Савченко государственного адвоката.

Однако после перерыва в суд прибыл новый адвокат по договору — Александр Тананакин.

13 июля, дело Савченко рассматривает новый судья Владимир Бугиль, поскольку предыдущему судье адвокаты нардепа заявили об отводе.