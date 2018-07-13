Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Савченко будет защищать адвокат Штепы

14:47 13 июля 2018   83
Надежда Савченко
Инф. «ФАКТОВ»

Суд назначил нового адвоката народному депутату Украины Надежде Савченко, которую взяли под стражу по подозрению в организации теракта. Им стал Александр Тананакин, который ранее выступал защитником по делу экс-мэра Славянская Нели Штепы, информирует «Громадське радіо».

В настоящее время в суде продолжается перерыв, о котором попросил адвокат для ознакомления с делом. Тем временем у Савченко уже истек срок ее содержания под стражей, установленный судом.

Читайте также: Автомайдановцу «Топазу» не стали ужесточать приговор

На утреннее заседание в пятницу, 13 июля, в суде не появился ни один из адвокатов подозреваемой, поэтому по ходатайству прокурора суд назначил Савченко государственного адвоката.

Однако после перерыва в суд прибыл новый адвокат по договору — Александр Тананакин.

13 июля, дело Савченко рассматривает новый судья Владимир Бугиль, поскольку предыдущему судье адвокаты нардепа заявили об отводе.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины