- 15:23 Чудесное спасение малыша, который начал задыхаться на глазах у мамы
- 15:20 Финразведка США нашла часть "денег Януковича"
- 15:14 Знаменитый голливудский актер, прилетевший в Украину, рассказал «ФАКТАМ» о своей диете
- 15:13 15 лет «под колпаком»: Артем Сытник заявил о телефонной прослушке
- 14:56 Названа причина «лунной лихорадки» у побывавших на Луне астронавтов
- 14:55 Задержан вдовец-спайдермен, разбоем добывавший деньги на содержание ребенка (обновлено)
- 14:53 На столичной Оболони открыли после капремонта вторую часть парка «Наталка»
- 14:47 Савченко будет защищать адвокат Штепы
- 14:35 Пообещал купить сок: двое малышей сгорели в запертом доме, пока папа ходил в магазин
- 14:30 «Евробляхо»-бизнесмены лишились «кормушки» из-за новых законов, — эксперт
Савченко будет защищать адвокат Штепы
Суд назначил нового адвоката народному депутату Украины Надежде Савченко, которую взяли под стражу по подозрению в организации теракта. Им стал Александр Тананакин, который ранее выступал защитником по делу экс-мэра Славянская Нели Штепы, информирует «Громадське радіо».
В настоящее время в суде продолжается перерыв, о котором попросил адвокат для ознакомления с делом. Тем временем у Савченко уже истек срок ее содержания под стражей, установленный судом.
Читайте также: Автомайдановцу «Топазу» не стали ужесточать приговор
На утреннее заседание в пятницу, 13 июля, в суде не появился ни один из адвокатов подозреваемой, поэтому по ходатайству прокурора суд назначил Савченко государственного адвоката.
Однако после перерыва в суд прибыл новый адвокат по договору — Александр Тананакин.
13 июля, дело Савченко рассматривает новый судья Владимир Бугиль, поскольку предыдущему судье адвокаты нардепа заявили об отводе.
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»”