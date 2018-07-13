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Вмешательство в американские выборы: названы фамилии разведчиков РФ (фото)
Накануне встречи в Хельсинки американского президента Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным министерство юстиции США обнародовало список 12-ти офицеров-разведчиков, которых посчитали отвественными за вмешательство в президентские выборы США в 2016 году.
Данные опубликованы на официальном сайте американского ведомства:
Виктор Борисович Нетикшо, Борис Алексеевич Антонов, Дмитрий Сергеевич Бадин, Иван Сергеевич Ермаков, Алексей Викторович Лукашев, Сергей Александрович Моргачев, Николай Юрьевич Козачек, Павел Вячеславович Ершов, Артем Андреевич Малышев, Александр Владимирович Осадчук, Алексей Александрович Потемкин, Анатолий Сергеевич Ковалев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», совет присяжных в округе Колумбия вынес обвинительный акт против 12 граждан РФ за предполагаемую причастность к хакерским атакам.
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