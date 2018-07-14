Мир

В Японии из-за сильных дождей погибли более 200 человек (видео)

В Японии из-за сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней погибли 209 человек, десятки все еще считаются пропавшими без вести. Стихийное бедствие подобных масштабов не наблюдалось с 1982 года. После затянувшихся ливней региону грозит новая опасность — экстремальная жара.

Как сообщает Japan Times, наиболее сильно пострадала западная часть Японии. Эвакуированы более 7 тыс. человек. Около 160 жилых домов признаны полностью разрушенными и не подлежащими восстановлению.

В Японии уже несколько дней держится температура более 30 градусов, что затрудняет работу спасателей и грозит вспышками болезней в пострадавших регионах. Граждане в центрах эвакуации испытывают проблемы с соблюдением гигиены. Дополнительную угрозу представляет длительное обезвоживание организма.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура днем может достичь 43 градусов в сочетании с высокой влажностью. Медики предупреждают об опасности тепловых ударов и о возможных проблемах с повышенным давлением у пожилых жителей.

Ущерб сельскому хозяйству Японии оценен в 207 миллионов долларов, и по всей вероятности эта сумма еще увеличится. Некоторые сельхозпродукты уже выросли в цене на треть.

Напомним, как сообщали «ФАКТЫ», наиболее пострадавшим от стихии считается регион вокруг Хиросимы. Здесь многие населенные пункты затоплены или пострадали от оползней. Тысячи домов остались без электричества.

Фото ndtv.com