В США уверены: хакерская атака россиян не изменила результат выборов-2016

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Хакерская атака во время избирательной кампании в США в 2016 году действительно имела место, но нет никаких оснований полагать, что этот случай повлиял на подсчет голосов или отразился на итогах голосования. С таким заявлением выступил заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн. По его словам, нет также оснований полагать, что к хакерской атаке мог быть причастен кто-либо из американцев. Об этом сообщает CNN.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс дополнительно уточнила, что в ранее обнародованных обвинениях нет ни слова о том, что хакеры могли изменить исход выборов. «Нет никаких утверждений о том, что предполагаемое хакерство повлияло на результаты выборов. Это согласуется с тем, что мы говорили все время», — добавила она.

Напомним, ранее министерство юстиции США заявило о вмешательстве российских агентов в президентские выборы в США в 2016 году. Также были обнародованы имена подозреваемых 12 российских офицеров разведки.

Резонансное заявление было сделано накануне встречи президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Белый дом подтвердил, что встреча состоится, несмотря на призывы отменить мероприятие.