- 9:36 В Киеве снимают украинскую версию советского кинохита
- 9:27 В десяти областях чрезвычайная опасность лесных пожаров
- 8:59 В США уверены: хакерская атака россиян не изменила результат выборов-2016
- 8:14 На Черниговщину едут эпидемиологи: новый случай опасного заболевания
- 7:48 На Донбассе враг применил запрещенное вооружение, ранены двое украинских воинов
- 7:30 В Японии из-за сильных дождей погибли более 200 человек
- 7:00 ЧМ-2018 на ТВ 14 июля: где смотреть матч Бельгия — Англия
- 6:48 Пытавшийся убить принца Джорджа исламист получил пожизненный срок
- 6:35 Названы производители самых ненадежных Android-смартфонов
- 6:16 Ласковый кот едва не сорвал напряженное интервью
В США уверены: хакерская атака россиян не изменила результат выборов-2016
Хакерская атака во время избирательной кампании в США в 2016 году действительно имела место, но нет никаких оснований полагать, что этот случай повлиял на подсчет голосов или отразился на итогах голосования. С таким заявлением выступил заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн. По его словам, нет также оснований полагать, что к хакерской атаке мог быть причастен кто-либо из американцев. Об этом сообщает CNN.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс дополнительно уточнила, что в ранее обнародованных обвинениях нет ни слова о том, что хакеры могли изменить исход выборов. «Нет никаких утверждений о том, что предполагаемое хакерство повлияло на результаты выборов. Это согласуется с тем, что мы говорили все время», — добавила она.
Напомним, ранее министерство юстиции США заявило о вмешательстве российских агентов в президентские выборы в США в 2016 году. Также были обнародованы имена подозреваемых 12 российских офицеров разведки.
Резонансное заявление было сделано накануне встречи президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Белый дом подтвердил, что встреча состоится, несмотря на призывы отменить мероприятие.
влажность:
давление:
ветер:
“ - Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..”