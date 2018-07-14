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Культура

Одесский международный кинофестиваль: назван самый популярный жанр сериалов

16:19 14 июля 2018   72
Одесский международный кинофестиваль-2018
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Третий год подряд в рамках Одесского международного фестиваля работает секция «Сериалы!», представляющая новинки телерынка. Причем не только отечественного, но и зарубежного. В этом году с сериальными премьерами в Одессу приехали кинематографисты Франции, Израиля, Норвегии и Бельгии. Украину представляет телевизионный детектив «Кто ты?», премьера которого состоится нынешней осенью на канале «Украина».

Израильский режиссер Юваль Шафферман привез в Одессу сериал «На спектре», о жизни трех молодых людей с аутизмом.

- Мы не хотели делать из этого серьезную историю, — рассказал Юваль. - Решили посмотреть на проблему под иным углом и в результате у нас получилась драматическая комедия. На самом деле, все, что происходит в сериале, пережил я сам, узнав, что мой брат — аутист.

Кинематографисты Франции покажут в Одессе сериальный триллер «Мама не права», норвежцы — драму «Нефтяной фонд», а бельгийцы — захватывающий детектив «День». Уже по традиции, каждый из сериалов представит лишь несколько эпизодов.

— Уже седьмой год подряд мы поддерживаем все интересные проекты Одесского кинофестиваля, — рассказала «ФАКТАМ» директор канал «Украина» Виктория Корогод. — Секция «Сериалы!» по сути наше детище, поскольку канал давно стал лидером в их производстве. Сериальных жанров, которые нравятся зрителям, становится все больше. Но, по-прежнему «королевой» сериалов остается мелодрама.

Известно, что сейчас в разработке канала находится историческая сага — история жизни одной семьи на основе событий, происходящих в современной Украине.

Напомним, в середине июля в Киеве стартовали съемки 8-серийной мелодрамы «Зоя».

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