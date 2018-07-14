Самый высокооплачиваемый тренер мира открыл ресторан высокой кухни (фото)

Спорт

Наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, являющийся самым высокооплачиваемым тренером в мире (после подписания нового контракта с «горожанами» его зарплата составляет более 22,5 миллионов евро в год), открыл в Манчестере собственный ресторан Tast Cuina Catalana, которое занимает три этажа.

«Мы рады привезти каталонскую кухню в Манчестер и стать частью потрясающей команды Tast. Мы возвращаемся к нашим каталонским корням, с традиционной открытой кухней, где вы можете видеть и чувствовать запах кулинарии, а также чувствовать себя как дома. Tast — это простой ресторан, где каждый гость приветствуется», — рассказал обладатель пяти звезд Мишлен шеф-повар заведения Пако Перес в интервью изданию The Sun.

Напомню, что Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» уже два года. По итогам прошлого сезона каталонец привел клуб к званию чемпиона Англии (пятому в истории) и победе в Кубке Лиги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА дисвалифицировал наставника «МанСити» Хосепа Гвардиолу.

