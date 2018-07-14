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Курьезы военного парада в Париже: ДТП и "неправильный" флаг (фото, видео)
Во время военного парада в Париже по случаю Дня взятия Бастилии произошло столкновение двух мотоциклов национальной жандармерии. Об этом сообщил ресурс 20 minutes.fr.
Жандармы на мотоциклах так старательно открывали парад, что не рассчитали траекторию и врезались друг друга.
ДТП произошло на глазах у президента Франции Эммануэля Макрона.
Он же мог наблюдать «неправильный» флаг своей страны, который пытались изобразить самолетные ассы из группы Patrouille de France. По сценарию девять самолетов должны были выпустить полосы дыма в цветах французского флага — синего, белого и красного. Однако пилот, который должен был выпустить синюю полосу, выпустил красный дым.
Ошибка летчика
Напомним, в 2017 году в Ницце в День взятия Бастилии погибли 84 человека, которые собрались на набережной ради праздничного фейерверка.
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