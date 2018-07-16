Украина

Россия перебросила ударную авиацию и новейшие ракеты в Крым, — Порошенко

Россия продолжает усиливать свою военную группировку в Крыму. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Одессе по случаю украинско-американских учений «СИ-БРИЗ-2018».

«После незаконной аннексии Крыма мы видим резкое увеличение напряжения. Россия на незаконно оккупированной территории резко увеличила свою военную группировку: впервые там размещена ударная авиация, новейшие ракетные комплексы, новейшие зенитные комплексы!» — заявил он.

По словам президента, также существенно усилен оккупационный флот в Крыму.

«Мы видим в составе Черноморского флота, который незаконно размещен в Крыму, его усиление подлодками, военными кораблями, оснащение дальнобойными ракетами морского базирования», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Порошенко заявил, что препятствование развертыванию миротворческой миссии подтверждает заинтересованность Российской Федерации в продолжении агрессии и оккупации захваченной украинской территории.