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Россия перебросила ударную авиацию и новейшие ракеты в Крым, — Порошенко
Россия продолжает усиливать свою военную группировку в Крыму. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Одессе по случаю украинско-американских учений «СИ-БРИЗ-2018».
«После незаконной аннексии Крыма мы видим резкое увеличение напряжения. Россия на незаконно оккупированной территории резко увеличила свою военную группировку: впервые там размещена ударная авиация, новейшие ракетные комплексы, новейшие зенитные комплексы!» — заявил он.
По словам президента, также существенно усилен оккупационный флот в Крыму.
«Мы видим в составе Черноморского флота, который незаконно размещен в Крыму, его усиление подлодками, военными кораблями, оснащение дальнобойными ракетами морского базирования», — сказал он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Порошенко заявил, что препятствование развертыванию миротворческой миссии подтверждает заинтересованность Российской Федерации в продолжении агрессии и оккупации захваченной украинской территории.
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“ Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»”