В Киеве группа неадекватных мужчин устроила драку на детской площадке

Происшествия

Чрезвычайное происшествие случилось на одной из детских площадок на улице Натальи Ужвий в столице. Ряд центральных СМИ сообщил о том, что группа из 12 человек будто бы напала на детей, забросала их камнями и распылила слезоточивый газ. По свидетельству очевидцев, хулиганы могли находиться под воздействием наркотиков, так как вели себя неадекватно.

Как удалось выяснить «ФАКТАМ» на самом деле дети на площадке не пострадали, хотя и стали свидетелями этого инцидента.

«Драка происходила на глазах у детей, которые в это время находились на площадке вместе со своими родителями. Компания из десятка мужчин что-то не поделила между собой, и тогда в ход пошли кулаки, камни и слезоточивый газ, — рассказала „ФАКТАМ“ пресс-офицер Подольского управления полиции Киева Татьяна Иванюсь. — Кто-то из родителей вызвал полицию. Когда правоохранители прибыли на место, драка уже закончилась. Причины конфликта уточняются. Но могу сказать точно, что ни один ребенок на детской площадке не пострадал. Открыто уголовное производство».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на Киевщине банда боксеров жестоко избила детей после праздничного концерта.