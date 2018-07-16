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- 17:24 Закрытая встреча Трампа и Путина в Хельсинки продолжалась более двух часов
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Закрытая встреча Трампа и Путина в Хельсинки продолжалась более двух часов (фото)
В понедельник, 16 июля, в Хельсинки завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа тет-а-тет. Об этом сообщает Reuters.
Переговоры глав государств продолжались 2 часа 10 минут, хотя по плану на беседу с глазу на глаз отводилось полтора часа.
Трамп, выйдя к журналистам, назвал беседу «очень хорошим началом».
Перед закрытой частью переговоров Путин предложил Трампу «поговорить обстоятельно о наших двусторонних отношениях и по различным болевым точкам в мире — их достаточно много». Трамп поздравил Россию с прекрасной организацией чемпионата мира по футболу и заявил, что намерен обсудить весь спектр тем — «от торговли до военных вопросов, ракет и ядерной тематики до отношений с Китаем».
Согласно графику, переговоры в расширенном составе должны занять 1 час 45 минут.
Оба президента прибыли на место проведения переговоров с опозданием. Путин задержался из-за прилетевшего на полчаса позднее самолета, но оказался первым в президентском дворце. Трамп приехал на 20 минут позже.
Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча двух президентов. Впервые Путин и Трамп встретились в 2017 году в Гамбурге на полях G20. Тогда они общались 2 часа 15 минут, большая часть переговоров проходила в закрытом режиме.
Об этом Трамп напомнил Путину после рукопожатия. При этом он подмигнул российскому президенту.
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