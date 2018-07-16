Украина

Госдеп США отреагировал на российский фейк о неисправности "Джавелинов" для Украины

В Госдепе США отреагировали на фейковые сообщения российских СМИ о якобы неисправности переданных Украине ПТРК «Джавелин», назвав эту информацию «пропагандой наихудшего сорта». С заявлением выступила исполняющая обязанности помощника Госсекретаря США по военно-политическим вопросам Тина Кайданов, информирует Радіо Свобода.

По ее словам, в Госдепе как раз обсуждается вопрос о дальнейших шагах по предоставлению Украине нового вооружения.

«Зачем бы мы поставляли несправные Javelin нашим друзьям и партнерам? США вообще никому и никогда не поставляли неисправное оружие», — заявила Кайданов.

Напомним, в начале июля в Совете национальной безопасности и обороны Украины предупредили, что Кремль распространил фейковое письмо, в котором украинские конструкторы якобы критикуют ракетные комплексы «Джавелин». Автором этого письма якобы являлся генеральный конструктур КБ «Луч». Одновременно стало известно, что Москва решила вооружить боевиков на Донбассе собственными ПТРК «Штурм-С».