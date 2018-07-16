Мир

Назван самый богатый человек в современной истории

Сооснователь компании Amazon Джефф Безос официально признан самым богатым человеком в современной истории мира. По состоянию на утро 16 июля его личное состояние выросло до 150 млрд долларов, информирует Bloomberg.

Таким образом, Безос оказался втрое богаче другого мультимиллиардера — основателя Microsoft Corp Билла Гейтса. Тот, тем не менее, сохранил вторую позицию в рейтинге богачей.

Сообщается, что Безос обогнал Гейтса в условиях, скорректированных с учетом инфляции.

Напомним, третьим толстосумом мира в настоящее время является сооснователь Facebook Марк Цукерберг.

