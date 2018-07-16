Мир

Маккейн объяснил, почему саммит с Путиным стал позором Трампа

Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки 16 июля стало одним из самых позорных выступлений американского президента. Такую оценку высказываниям Трампа дал сенатор Джон Маккейн.

«Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента в памяти. Урон, нанесенный наивностью президента, эгоизмом, ложной эквивалентностью и симпатией к автократам, трудно подсчитать. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой», — сказано в заявлении Маккейна, которое опубликовала его пресс-служба.

По мнению сенатора, президент Трамп оказался не только неспособным, но и не желающим противостоять Путину, в результате предоставил российскому лидеру «платформу для извержения пропаганды и лжи миру».

Маккейн также обратил внимание на то, что Трамп не отреагировал на жестокое пренебрежение Путиным суверенитета своих соседей, «его соучастие в убийстве сирийского народа, его нарушение международных договоров и его нападение на демократические институты во всем мире».

Суммируя свои выводы, сенатор утверждает, что ни один из предыдущих президентов никогда «не унижал себя более презренно перед тираном».

Напомним, ранее Трампа раскритиковал экс-глава ЦРУ Джон Бреннан, который назвал его действия предательством.