Путин ждет выборов, чтобы воспользоваться украинскими заложниками, — Ирина Геращенко

Политика

Перед выборами в Украине Россия может разыграть карту с украинцами-заключенными, наконец согласиться на обмен и таким образом поддержать прокремлевского кандидата. Такой возможный сценарий озвучила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Путин будет разыгрывать эту карту, я не исключаю, перед выборами. Я не исключаю, что вопрос заложников Россия хочет также использовать в каких-то избирательных кампаниях, возможно, отдав людей лояльным к Кремлю кандидатам, чтобы показать, что только они умеют договариваться с Кремлем, вести прямые переговоры с ОРДЛО. То есть, к сожалению, судьбы людей используются очень цинично и грязно для торга», — объяснила Геращенко в интервью «Укринформу».

По словам первого вице-спикера парламента, Украина готова к компромиссам и согласна вернуть России 36 россиян-«потеряшек». «Но Путин использует наших заложников как козырь в кармане, который он готов выложить на стол, продать, но за что? За Крым? За то, чтобы оставили их в покое и отменили санкции? За то, чтобы Россия осталась на Донбассе, где „ихтамнет“? Вот в чем вопрос. Он просто так пока не собирается отдавать. И точно не собирается на 36 их обменивать», — подытожила Геращенко.

Напомним, последний крупный обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда боевики отпустили 74 заложников.