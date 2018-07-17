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На Донбассе полсотни детей отравились в летнем лагере (фото)

16:15 17 июля 2018   202
Госпитализированные дети
Инф. «ФАКТОВ»

На Донетчине в загородном детском лагере отравились 60 детей, из которых 33 ребенка в возрасте от 9 до 16 лет были госпитализировали в медицинские учреждения. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Информация об инциденте в детском заведении «Яструбок» (расположено в с. Сосновое Лиманского района) была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 («Нарушение санитарных правил и норм относительно предупреждения инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям) Уголовного кодекса Украины.

Госпитализированные дети находятся на лечении в Славянске, Краматорске и Лимане.

Всего в лагере на оздоровлении находится 134 ребенка.

Напомним, ранее в Яремче отравились 11 детей, а в Киевской области экстренно закрыли смену в лагере «Славутич», где 2 июля было зарегистрировано отравление 12 несовершеннолетних.

Фото прокуратуры

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