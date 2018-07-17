Юношеская сборная Украины по футболу с победы стартовала на чемпионате Европы (видео)

Спорт

Сборная Украины по футболу, составленная из игроков не старше 19 лет, провела первый матч в финальной части чемпионата Европы, который проходит в Финляндии. В стартовом поединке против французов подопечные Александра Петракова открыли счет на 13-й минуте после точного удара представителя «Динамо» Георгия Цитаишвили (на фото), но соперник вскоре сравнял счет. С середины второго тайма наша команда играла в большинстве после удаления защитника «трехцветных», и за четыре минуты до конца основного времени таки вырвала победу, когда еще один динамовец Сергей Булеца завершил быструю контратаку.

Следующий матч на нынешнем первенстве украинцы проведут против Англии, которая в стартовом туре также минимально обыграла Турцию — 3:2. Согласно регламенту соревнований, в полуфинал выходят по две команды из каждой из групп.

Отмечу, что это пятый чемпионат Европы среди данного возраста для нашей сборной. В 2009 году, когда турнир принимала Украина, «желто-синие» под руководством Юрия Калитвинцева стала чемпионом, обыграв в финале Англию — 2:0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два футболиста «Динамо» — в списке 50 самых талантливых игроков Европы по версии УЕФА.