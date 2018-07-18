Сеть возмутило фото мужчины с пистолетом в киевской маршрутке

Происшествия

Один из пользователей Facebook разместил фото из маршрутки, на котором изображен мужчина, ведущий разговор с водителем. При этом за поясом у «рейнджер» торчит пистолет — без кобуры или других специальных приспособлений для безопасного ношения оружия.

Часть пользователей нашла в данном факте повод для шуток: «Кондуктор?))))», «Теперь проезд в маршрутке по 8 грн. могут себе позволить владельцы спортивных пистолетов Beretta 92FS (около $ 1,300)», «Пневмат это в лучшем случае…, а в худшем пластмасска из детского мира».

Но большинство посетителей страницы считают подобные факты недопустимыми: небрежно хранящийся пистолет может легко поранить не только своего владельца, но и окружающих.

«Спортивные нарезные пистолеты могут быть проданы только спортивным организациям и обществам (тиры и т. п. ), юридическим лицам, у которых есть специальная лицензия, выданная разрешительным отделом МВД Украины»,— указывает Клим Братківський.

Также возмущены и другие читатели страницы.

Итог дискуссии подвел Vladimir Yuriev. «Я в городе такого „техасского рейнджера“ встречал. Идёт такой, весь из себя. Боевой пистолет на ремне висит. Футболка черная как у титушек) полицейским оказался. Заставил удостоверение показать. Попросил его либо скрыто носить оружие или по форме. Не стоит людей смущать на улице и в маршрутке боевым оружием».

К его словам, вероятно, стоит прислушаться всем любителям ношения «нагана в штанах». А правоохранителям — сделать соответствующие выводы.