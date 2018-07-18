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Сеть возмутило фото мужчины с пистолетом в киевской маршрутке
Один из пользователей Facebook разместил фото из маршрутки, на котором изображен мужчина, ведущий разговор с водителем. При этом за поясом у «рейнджер» торчит пистолет — без кобуры или других специальных приспособлений для безопасного ношения оружия.
Часть пользователей нашла в данном факте повод для шуток: «Кондуктор?))))», «Теперь проезд в маршрутке по 8 грн. могут себе позволить владельцы спортивных пистолетов Beretta 92FS (около $ 1,300)», «Пневмат это в лучшем случае…, а в худшем пластмасска из детского мира».
Но большинство посетителей страницы считают подобные факты недопустимыми: небрежно хранящийся пистолет может легко поранить не только своего владельца, но и окружающих.
«Спортивные нарезные пистолеты могут быть проданы только спортивным организациям и обществам (тиры
Также возмущены и другие читатели страницы.
Итог дискуссии подвел Vladimir Yuriev. «Я в городе такого „техасского рейнджера“ встречал. Идёт такой, весь из себя. Боевой пистолет на ремне висит. Футболка черная как у титушек) полицейским оказался. Заставил удостоверение показать. Попросил его либо скрыто носить оружие или по форме. Не стоит людей смущать на улице и в маршрутке боевым оружием».
К его словам, вероятно, стоит прислушаться всем любителям ношения «нагана в штанах». А правоохранителям — сделать соответствующие выводы.
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“ Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!”