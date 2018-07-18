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Во Флориде в США столкнулись два самолета: трое погибших (видео)

По меньшей мере три человека погибли в результате столкновения двух легкомоторных самолетов в американском штате Флорида. Об этом сообщает NBC.

По мнению сотрудников спасательных служб, в аварии мог погибнуть четвертый человек, поиски которого ведутся.

Отмечается, что оба самолета были учебными.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», два небольших самолета столкнулись в Германии.