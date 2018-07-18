Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Во Флориде в США столкнулись два самолета: трое погибших (видео)

6:34 18 июля 2018   62
Столкнулись самолеты во Флориде
Инф. «ФАКТОВ»

По меньшей мере три человека погибли в результате столкновения двух легкомоторных самолетов в американском штате Флорида. Об этом сообщает NBC.

По мнению сотрудников спасательных служб, в аварии мог погибнуть четвертый человек, поиски которого ведутся.

Отмечается, что оба самолета были учебными.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», два небольших самолета столкнулись в Германии.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины