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Во Флориде в США столкнулись два самолета: трое погибших (видео)
По меньшей мере три человека погибли в результате столкновения двух легкомоторных самолетов в американском штате Флорида. Об этом сообщает NBC.
По мнению сотрудников спасательных служб, в аварии мог погибнуть четвертый человек, поиски которого ведутся.
Отмечается, что оба самолета были учебными.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», два небольших самолета столкнулись в Германии.
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